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Факты / Украина

Динамика идет вверх: в Украине количество больных возросло до 14 710 людей, за сутки — 515

По состоянию на 9.00 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

Читайте: Коронавирус не преодолены: в Минздраве увидели, что украинцы “расслабились”

На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 522 случая;
  • Волынская область — 445 случаев;
  • Днепропетровская область — 681 случай;
  • Донецкая область — 99 случаев;
  • Житомирская область — 485 случаев;
  • Закарпатская область — 678 случаев;
  • Запорожская область — 320 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1095 случаев;
  • Кировоградская область — 411 случаев;
  • г. Киев — 1771 случай;
  • Киевская область — 959 случаев;
  • Львовская область — 699 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 204 случая;
  • Одесская область — 619 случаев;
  • Полтавская область — 240 случаев;
  • Ровенская область — 877 случаев;
  • Сумская область — 152 случая;
  • Тернопольская область — 977 случаев;
  • Харьковская область — 528 случаев;
  • Херсонская область — 156 случаев;
  • Хмельницкая область — 165 случаев;
  • Черновицкая область — 2179 случаев;
  • Черкасская область — 333 случая;
  • Черниговская область — 73 случая.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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