По состоянию на 9.00 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
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На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 522 случая;
- Волынская область — 445 случаев;
- Днепропетровская область — 681 случай;
- Донецкая область — 99 случаев;
- Житомирская область — 485 случаев;
- Закарпатская область — 678 случаев;
- Запорожская область — 320 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1095 случаев;
- Кировоградская область — 411 случаев;
- г. Киев — 1771 случай;
- Киевская область — 959 случаев;
- Львовская область — 699 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 204 случая;
- Одесская область — 619 случаев;
- Полтавская область — 240 случаев;
- Ровенская область — 877 случаев;
- Сумская область — 152 случая;
- Тернопольская область — 977 случаев;
- Харьковская область — 528 случаев;
- Херсонская область — 156 случаев;
- Хмельницкая область — 165 случаев;
- Черновицкая область — 2179 случаев;
- Черкасская область — 333 случая;
- Черниговская область — 73 случая.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.