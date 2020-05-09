По состоянию на 9.00 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

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На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 522 случая;

Волынская область — 445 случаев;

Днепропетровская область — 681 случай;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 485 случаев;

Закарпатская область — 678 случаев;

Запорожская область — 320 случаев;

Ивано-Франковская область — 1095 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

г. Киев — 1771 случай;

Киевская область — 959 случаев;

Львовская область — 699 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 204 случая;

Одесская область — 619 случаев;

Полтавская область — 240 случаев;

Ровенская область — 877 случаев;

Сумская область — 152 случая;

Тернопольская область — 977 случаев;

Харьковская область — 528 случаев;

Херсонская область — 156 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черновицкая область — 2179 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.