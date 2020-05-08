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Факты / Украина

Коронавирус не побежден: в Минздраве увидели, что украинцы “расслабились”

Украинцы, которые “расслабились” и перестали соблюдать противоэпидемические мероприятия во время карантина, должны посмотреть на статистику распространения коронавируса в Украине и мире, чтобы понять, что на сегодня коронавирус еще не побежден.

С таким призывом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко обратился к гражданам в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— К сожалению, чувствуется, что люди расслабились. Это может продлить тот уровень инфицирования, который мы имеем сейчас. Надеюсь, что наши ограничения смогут предотвратить всплеск, — сказал он и призвал придерживатся всех противоэпидемических мероприятий.

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К слову, ранее Ляшко  объяснил, почему нельзя полностью отменить карантин в Украине.

Фото: Dreamstime

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