Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 14 710 человек. По статистике Минздрава, от коронавируса в Украине умерло 376 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 2 909 человек.
Всего с началу 2020 года поступило 381 79 сообщений о подозрении на Covid-19.
Всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.
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Возрастная группа заболевших в Украине:
- 0-5 лет — 279 человек;
- 6-17 — 687 человек;
- 18-39 — 4136 человек;
- 40-64 — 7082 человек;
- 65 + — 1990 человек.
На амбулаторном лечении находятся 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработники.
Всего нуждались в госпитализации 4 628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
Коронавирус в Украине по областям
1. Черновицкая область — (заболели — 2 179, выздоровели — 320)
2. Ивано-Франковская область — (заболели — 1 195, выздоровели — 181)
3. Тернопольская область — (заболели — 977, выздоровели — 282)
В Киеве зафиксировано 1771 случай заражения Covid-19. Выздоровели 134 человека.
Распространение коронавируса в Украине по областям
Индекс самоизоляции по Украине
Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (43,83%), Черновцах (42,55%), Ивано-Франковске (42,45%), Киеве (36,78%) и Тернополе (36,65 %).
Симптомы коронавируса
Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.
Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.
Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.
Профилактика коронавируса
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.