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Факты / Украина / Общество

Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)

По состоянию на 10 мая 2020 года коронавирус подтвердили в 15 232 украинцев, умерло 391 человек, выздоровело 3 060.

За сутки зафиксировали 522 новых случаев.

Больше всего случаев в Черновицкой области (2 268), Киевской области (965), Закарпатской области (695).

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Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)

10 мая министерство здравоохранения утвердили правила работы учреждений в карантин.

С 11 мая начнут работу заведения общественного питания на вынос, открываются летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра.

  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
  • Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)
Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА) / 9 фотографий

Также заработают музеи и библиотеки.

Послаблення карантину 11 травня ГРАФІКА

В Киев 10 мая лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще в 34 человека. Сейчас в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 37 случаев — летальные.

Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)

В Киеве с 10 мая заработало 19 рынков.

По информации Держпродспоживслужбы, они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Открылася:

  • Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1.
  • ТРК Базар на лесной, ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2
  • КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
  • ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
  • Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3.
  • Т/П Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
  • ООО Путь, рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.
  • Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
  • МПП Забота, ул. Туполева, 13.
  • Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
  • Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18.
  • Рынок Лукьяновский, ул. Ильенко, 1.

В Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев коронавируса.

10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

В медика подтвердили Covid-19 шесть дней назад.

Напомним, рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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