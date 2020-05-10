По состоянию на 10 мая 2020 года коронавирус подтвердили в 15 232 украинцев, умерло 391 человек, выздоровело 3 060.

За сутки зафиксировали 522 новых случаев.

Больше всего случаев в Черновицкой области (2 268), Киевской области (965), Закарпатской области (695).

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10 мая министерство здравоохранения утвердили правила работы учреждений в карантин.

С 11 мая начнут работу заведения общественного питания на вынос, открываются летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра.



































Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА) / 9 фотографий

Также заработают музеи и библиотеки.

В Киев 10 мая лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще в 34 человека. Сейчас в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 37 случаев — летальные.

В Киеве с 10 мая заработало 19 рынков.

По информации Держпродспоживслужбы, они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Открылася:

Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного 48-А.

Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1.

ТРК Базар на лесной, ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2

КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.

ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.

Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.

КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.

Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3.

Т/П Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.

ООО Путь, рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.

Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.

Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.

МПП Забота, ул. Туполева, 13.

Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.

Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18.

Рынок Лукьяновский, ул. Ильенко, 1.

В Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев коронавируса.

10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

В медика подтвердили Covid-19 шесть дней назад.

Напомним, рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.