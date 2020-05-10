Карантин в Украине: что происходит 10 мая (КАРТА)

По состоянию на 10 мая 2020 года коронавирус подтвердили в 15 232 украинцев, умерло 391 человек, выздоровело 3 060.
За сутки зафиксировали 522 новых случаев.
Больше всего случаев в Черновицкой области (2 268), Киевской области (965), Закарпатской области (695).
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10 мая министерство здравоохранения утвердили правила работы учреждений в карантин.
С 11 мая начнут работу заведения общественного питания на вынос, открываются летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра.
Также заработают музеи и библиотеки.
В Киев 10 мая лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще в 34 человека. Сейчас в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 37 случаев — летальные.
В Киеве с 10 мая заработало 19 рынков.
По информации Держпродспоживслужбы, они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Открылася:
- Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного 48-А.
- Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1.
- ТРК Базар на лесной, ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2
- КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
- ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
- Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
- Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3.
- Т/П Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
- ООО Путь, рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.
- Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.
- Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
- МПП Забота, ул. Туполева, 13.
- Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
- Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18.
- Рынок Лукьяновский, ул. Ильенко, 1.
В Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев коронавируса.
10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.
В медика подтвердили Covid-19 шесть дней назад.
Напомним, рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.