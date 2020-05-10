Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 15 232 человек. По статистике Минздрава, от коронавируса в Украине умер 391 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 060 человек.

Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на Covid-19.

Всего в Украине исследовано 176 403 образцов методом ПЦР.

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Возрастная группа заболевших в Украине:

0-5 лет — 279 человек;

6-17 — 687 человек;

18-39 — 4136 человек;

40-64 — 7082 человек;

65 + — 1990 человек.

На амбулаторном лечении находятся 10 470 пациентов, из них 1 056 детей и 2 964 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 4 762 человека, из них 185 детей и 533 медика.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

Коронавирус в Украине по областям

1. Черновицкая область — (заболели — 2 268, выздоровели — 320)

2. Ивано-Франковская область — (заболели — 1 116, выздоровели — 181)

3. Тернопольская область — (заболели — 999, выздоровели — 282)

В Киеве зафиксировано 1771 случай заражения Covid-19. Выздоровели 134 человека.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Индекс самоизоляции по Украине

Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (43,83%), Черновцах (42,55%), Ивано-Франковске (42,45%), Киеве (36,78%) и Тернополе (36,65 %).

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.