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Факты / Украина / Общество

В День матери Зеленский наградил 678 украинок званием Мать-героиня

В День матери 10 мая 678 украинки получили звание Мать-героиня.

Указ о награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных жительницы:

  • 108 — Волынской области;
  • 49 — Закарпатской области;
  • 39 — Ивано-Франковской области;
  • 31 — Винницкой области;
  • 26 — Житомирской области;
  • 17 — Донецкой области;
  • 16 — Киевской области;
  • 14 — Запорожской области;
  • 12 — Днепропетровской области;
  • 20 — города Киева.

Читайте: Благодарите их каждый день: Зеленский поздравил украинок с Днем матери

Званием Мать-героиня отметили также:

  • 74 — Ровенской области;
  • 58 — Львовской области;
  • 53 — Черновицкой области;
  • 34 — Одесской области;
  • 20 — Хмельницкой обалсти;
  • 18 — Черкасской области;
  • 16 — Николаевской области;
  • 15 — Тернопольской области,
  • 15 — Харьковской области;
  • 14 — Черниговской области;
  • 9 — Кировоградской области;
  • 8 — Полтавской области;
  • 7 — Сумской области;
  • 3 — Херсонской области;
  • 2 — Луганской обалсти.

Напомним, День матери отмечается в Украине 10 мая. По этому поводу Google создал дудл в виде открытки, которую можно нарисовать самостоятельно.

На панели интерактивного дудла готовые предметы, которые можно разместить на интерактивном поздравлении.

Источник: Офис президента

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