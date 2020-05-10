В День матери Зеленский наградил 678 украинок званием Мать-героиня

В День матери 10 мая 678 украинки получили звание Мать-героиня.
Указ о награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.
Среди награжденных жительницы:
- 108 — Волынской области;
- 49 — Закарпатской области;
- 39 — Ивано-Франковской области;
- 31 — Винницкой области;
- 26 — Житомирской области;
- 17 — Донецкой области;
- 16 — Киевской области;
- 14 — Запорожской области;
- 12 — Днепропетровской области;
- 20 — города Киева.
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Званием Мать-героиня отметили также:
- 74 — Ровенской области;
- 58 — Львовской области;
- 53 — Черновицкой области;
- 34 — Одесской области;
- 20 — Хмельницкой обалсти;
- 18 — Черкасской области;
- 16 — Николаевской области;
- 15 — Тернопольской области,
- 15 — Харьковской области;
- 14 — Черниговской области;
- 9 — Кировоградской области;
- 8 — Полтавской области;
- 7 — Сумской области;
- 3 — Херсонской области;
- 2 — Луганской обалсти.
Напомним, День матери отмечается в Украине 10 мая. По этому поводу Google создал дудл в виде открытки, которую можно нарисовать самостоятельно.
На панели интерактивного дудла готовые предметы, которые можно разместить на интерактивном поздравлении.