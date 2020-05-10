В День матери Зеленский наградил 678 украинок званием Мать-героиня

В День матери 10 мая 678 украинки получили звание Мать-героиня.

Указ о награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных жительницы:

108 — Волынской области;

49 — Закарпатской области;

39 — Ивано-Франковской области;

31 — Винницкой области;

26 — Житомирской области;

17 — Донецкой области;

16 — Киевской области;

14 — Запорожской области;

12 — Днепропетровской области;

20 — города Киева.

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Званием Мать-героиня отметили также:

74 — Ровенской области;

58 — Львовской области;

53 — Черновицкой области;

34 — Одесской области;

20 — Хмельницкой обалсти;

18 — Черкасской области;

16 — Николаевской области;

15 — Тернопольской области,

15 — Харьковской области;

14 — Черниговской области;

9 — Кировоградской области;

8 — Полтавской области;

7 — Сумской области;

3 — Херсонской области;

2 — Луганской обалсти.

Напомним, День матери отмечается в Украине 10 мая. По этому поводу Google создал дудл в виде открытки, которую можно нарисовать самостоятельно.

На панели интерактивного дудла готовые предметы, которые можно разместить на интерактивном поздравлении.