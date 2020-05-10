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Факти / Україна / Суспільство

У День матері Зеленський нагородив 678 українок званням Мати-героїня

У День матері 10 травня 678 українки отримали звання Мати-героїня.

Указ про нагородження підписав президент України Володимир Зеленський.

Почесне звання отримали матері, які виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей.

Серед нагороджених мешканки:

  • 108 – Волинської області;
  • 49 – Закарпатської області
  • 39 – Івано-Франківської області;
  • 31 –  Вінницької області;
  • 26 – Житомирської області;
  • 14 – Запорізької області;
  • 17 – Донецької області;
  • 16 – Київської області;
  • 12 – Дніпропетровської області;
  • 20 – міста Києва.

Читайте: Дякуйте їм кожного дня: Зеленський привітав українок з Днем матері

Званням Мати-героїня відзначили також:

  • 74 – Рівненської області;
  • 58 – Львівської області;
  • 53 – Чернівецької області;
  • 34 — Одеської області;
  • 20 — Хмельницької обалсті;
  • 18 — Черкаської області;
  • 16 — Миколаївської області;
  • 15 — Тернопільської області,
  • 15 — Харківської області;
  • 14 – Чернігівської області;
  • 9 – Кіровоградської області;
  • 8 — Полтавської області;
  • 7 — Сумської області;
  • 3 — Херсонської області;
  • 2 — Луганської обалсті.

Нагадаємо, День матері святкується в Україні 10 травня. З цього приводу Google створив дудл у вигляді листівки, яку можна намалювати самостійно.

На панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на інтерактивному привітанні.

 

Джерело: Офіс президента

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