У День матері Зеленський нагородив 678 українок званням Мати-героїня

У День матері 10 травня 678 українки отримали звання Мати-героїня.

Указ про нагородження підписав президент України Володимир Зеленський.

Почесне звання отримали матері, які виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей.

Серед нагороджених мешканки:

108 – Волинської області;

49 – Закарпатської області

39 – Івано-Франківської області;

31 – Вінницької області;

26 – Житомирської області;

14 – Запорізької області;

17 – Донецької області;

16 – Київської області;

12 – Дніпропетровської області;

20 – міста Києва.

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Званням Мати-героїня відзначили також:

74 – Рівненської області;

58 – Львівської області;

53 – Чернівецької області;

34 — Одеської області;

20 — Хмельницької обалсті;

18 — Черкаської області;

16 — Миколаївської області;

15 — Тернопільської області,

15 — Харківської області;

14 – Чернігівської області;

9 – Кіровоградської області;

8 — Полтавської області;

7 — Сумської області;

3 — Херсонської області;

2 — Луганської обалсті.

Нагадаємо, День матері святкується в Україні 10 травня. З цього приводу Google створив дудл у вигляді листівки, яку можна намалювати самостійно.

На панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на інтерактивному привітанні.