У День матері Зеленський нагородив 678 українок званням Мати-героїня

У День матері 10 травня 678 українки отримали звання Мати-героїня.
Указ про нагородження підписав президент України Володимир Зеленський.
Почесне звання отримали матері, які виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей.
Серед нагороджених мешканки:
- 108 – Волинської області;
- 49 – Закарпатської області
- 39 – Івано-Франківської області;
- 31 – Вінницької області;
- 26 – Житомирської області;
- 14 – Запорізької області;
- 17 – Донецької області;
- 16 – Київської області;
- 12 – Дніпропетровської області;
- 20 – міста Києва.
Читайте: Дякуйте їм кожного дня: Зеленський привітав українок з Днем матері
Званням Мати-героїня відзначили також:
- 74 – Рівненської області;
- 58 – Львівської області;
- 53 – Чернівецької області;
- 34 — Одеської області;
- 20 — Хмельницької обалсті;
- 18 — Черкаської області;
- 16 — Миколаївської області;
- 15 — Тернопільської області,
- 15 — Харківської області;
- 14 – Чернігівської області;
- 9 – Кіровоградської області;
- 8 — Полтавської області;
- 7 — Сумської області;
- 3 — Херсонської області;
- 2 — Луганської обалсті.
Нагадаємо, День матері святкується в Україні 10 травня. З цього приводу Google створив дудл у вигляді листівки, яку можна намалювати самостійно.
На панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на інтерактивному привітанні.