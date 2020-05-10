Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Днем матери.

— Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они прочно держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши Не хочу шапку, Не пойду в школу, Ты ничего не понимаешь! Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы – их дети, — написал он.

Также Зеленский поздравил с праздником свою маму Римму Владимировну и супругу Елену.

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— Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека весь день! Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми! – добавил он.

Напомним, День матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Факты ICTV собрали пять идей для поздравления мамы.