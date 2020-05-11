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Факти / Україна

Біля берегів Мексики знайшли мертвого українського моряка

У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

– 10 травня до Посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення з борту вантажного судна Panamax Alexander (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України – члена екіпажу судна.

Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітаном було ініційовано розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море та повідомлено про надзвичайну подію адміністрацію місцевого порту, – заявив дипломат.

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Погорельцев зауважив, що у пошуках брали участь службовці Військово-морського флоту Мексики.

– Ввечері 10 травня тіло українця знайшли місцеві рибалки, – розповів Погорельцев.

За даним фактом мексиканськими правоохоронними органами було порушено кримінальну справу. Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого моряка.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Мексиці.

Нагадаємо, нещодавно біля берегів Африки пірати викрали українського моряка з судна Rio Mitong, яке належить одній із бельгійських компаній та йшло під прапором Коморських островів.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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