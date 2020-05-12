PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк прогнозирует ухудшение ситуации для банков из-за карантина

Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 года вырос на 23.8% по сравнению из прошлым годом и составляет 16 млрд грн.

В последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, говорится в обзоре банковского сектора НБУ.

За март сектор получил только 97 млн ​​грн прибыли из-за резкого роста отчислений в резервы. 14 банков получили убытки на уровне 2,7 млрд грн.

ЧитайтеПадение экономики Украины из-за кризиса будет на уровне других стран — НБУ

Последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формированию резервов под них.

— Для смягчения воздействия карантина на банковский сектор и поддержания экономики Национальный банк уже существенно смягчил регуляторные требования к банкам. На фоне карантинных мероприятий снижается спрос на банковские услуги, но остается постоянным и будет расти спрос на финансирование оборотного капитала бизнеса, особенно на этапе восстановления экономики, — резюмировали в Нацбанке.

Напомним, в Нацбанке прогнозируют рост уровня безработицы во втором квартале 2020 года.

Такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов.

Источник: НБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка