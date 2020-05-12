Нацбанк прогнозирует ухудшение ситуации для банков из-за карантина

Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 года вырос на 23.8% по сравнению из прошлым годом и составляет 16 млрд грн.

В последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, говорится в обзоре банковского сектора НБУ.

За март сектор получил только 97 млн ​​грн прибыли из-за резкого роста отчислений в резервы. 14 банков получили убытки на уровне 2,7 млрд грн.

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Последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формированию резервов под них.

— Для смягчения воздействия карантина на банковский сектор и поддержания экономики Национальный банк уже существенно смягчил регуляторные требования к банкам. На фоне карантинных мероприятий снижается спрос на банковские услуги, но остается постоянным и будет расти спрос на финансирование оборотного капитала бизнеса, особенно на этапе восстановления экономики, — резюмировали в Нацбанке.

Напомним, в Нацбанке прогнозируют рост уровня безработицы во втором квартале 2020 года.

Такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов.