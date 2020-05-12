Нацбанк прогнозує погіршення ситуації для банків через карантин

У наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, йдеться у огляді банківського сектору НБУ.

Прибуток банківського сектору в І кварталі 2020 року зріс на 23.8% порівняно з минулим роком і становив 16 ммлрд грн.

За березень сектор отримав лише 97 млн грн прибутку через різке зростання відрахувань до резервів. 14 банків отримали збитки на рівні 2,7 млрд грн.

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Наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них.

– Для пом’якшення впливу карантину на банківський сектор та підтримання економіки Національний банк вже суттєво пом’якшив регуляторні вимоги до банків. На тлі карантинних заходів знижується попит на банківські послуги, але лишається сталим і зростатиме попит на фінансування оборотного капіталу бізнесу, особливо на етапі відновлення економіки, – резюмували у Нацбанку.

Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують зростання рівня безробіття у другому кварталі 2020 року.

Така оцінка ґрунтується на прогнозі щодо спаду реального ВВП у другому кварталі та на результатах соцопитувань.