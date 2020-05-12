PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал Януковича

12 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

— Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, — заявил судья.

Напомним, 4 мая взяли под стражу експрезидента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

Читайте: В Киеве задержали “смотрящего” Запорожья времен Януковича Анисимова

Ранее районный суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

К слову, беглый президент Виктор Янукович напомнил о себе обращением относительно шестой годовщины расстрелов на Майдане.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка