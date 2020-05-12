Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал Януковича

12 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

— Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, — заявил судья.

Напомним, 4 мая взяли под стражу експрезидента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

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Ранее районный суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

К слову, беглый президент Виктор Янукович напомнил о себе обращением относительно шестой годовщины расстрелов на Майдане.