Цена импорта газа снизилась на 20% в апреле 2020

Цена импорта газа в апреле на 20,2% ниже стоимости в марте 2020 года.

Украинские предприятия в прошлом месяце импортировали газ по средней цене $122, 55 (3,3 тыс. грн) за 1 тыс. кубометров, в марте — $153,65 (4,16 тыс. грн).

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Также Оператор ГТС Украины отмечает, что импорт газа за последние четыре месяца вырос на 59%, то есть на 1,5 млрд кубометров по сравнению с 2019 годом.

В общем за январь-апрель в Украину поступило:

из Словакии — 2,4 млрд куб. м (+ 91%);

из Венгрии — 0,9 млрд куб. м (+ 26%);

из Польши — 0,6 млрд куб. м (+ 28%) и 0,38 млрд кубометров через виртуальный реверс.

В апреле 2020 года импорт составил 1,131 млрд кубометров газа — это на 29% (на 0,255 млрд кубометров) больше по сравнению с 2019 годом.

Ранее Факты ICTV писали, что Нафтогаз заплатит в бюджет 3,97 млрд грн, которые пойдут на строительство дорог и специальной инфраструктуры.

Источник: Минекономрозвития, Оператор ГТС Украина.