Нафтогаз заплатит в бюджет 39,7 млрд – Шмыгаль сказал, куда пойдут деньги

В 2020 году НАК Нафтогаз выплатит дивидендов на 39,7 млрд грн.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги пойдут на строительство дорог и социальной инфраструктуры.

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— Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будет направлена на программу Большое строительство. То есть на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей, — сказал он.

Напомним, Наблюдательный совет Нафтогаза рассмотрит возможность подачи новых исков против российского Газпрома на сумму $17,3 млрд.