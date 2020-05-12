Ціна імпорту газу знизилась на 20% у квітні 2020

Ціна імпорту газу у квітні на 20,2% нижча від вартості у березні 2020 року.

Українські підприємства минулого місяця імпортували газ за середньою ціною $122, 55 (3,3 тис. грн.) за 1 тис. кубометрів, у березні – $153,65 (4,16 тис. грн).

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Читайте: Подорожчання електроенергії: українців чекає підвищення комуналки і цін у магазинах

Також Оператор ГТС Україна зазначає, що імпорт газу за останні чотири місяці зріс на 59%, тобто на 1,5 млрд кубометрів у порівнянні з 2019 роком.

Загалом за січень-квітень в Україну надійшло:

зі Словаччини – 2,4 млрд куб. м (+91%);

з Угорщини – 0,9 млрд куб. м (+26%);

з Польщі – 0,6 млрд куб. м (+28%) та 0,38 млрд кубометрів через віртуальний реверс.

У квітні 2020 року імпорт склав 1,131 млрд кубометрів газу – це на 29% (на 0,255 млрд кубометрів) більше проти 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Нафтогаз заплатить до бюджету 39,7 млрд грн, які підуть на будівництво доріг та спеціальної інфраструктури.

Джерело: Мінекономрозвитку, Оператор ГТС Україна.