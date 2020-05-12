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Факты / Украина / Общество

В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов

В Одесской области из-за прекращения авиасообщения с другими странами в этом году ожидается 4-5 млн туристов.

Об этом заявил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, если выход из карантина будет постепенным, особых предостережений или мероприятий быть не должно.

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Он также подчеркнул, что власти области будет придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабинет Министров Украины и Министерство здравоохранения.

Это также касается количества людей, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после восстановления их работы.

К слову, ранее известный врач Комаровский рассказал, можно ли ехать этим летом на море.

Источник: Одесская областная государственная администрация

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