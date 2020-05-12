В Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів

В Одеський області через припинення авіасполучення з іншими країнами цьогоріч очікується 4-5 млн туристів.

Про це заявив керівник Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, якщо вихід з карантину буде поступовим, особливих застережень або заходів не має бути.

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Він також підкреслив, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я.

Це також стосується кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах та ресторанах після відновлення їх роботи.

До речі, раніше відомий лікар Комаровський розповів, чи можна їхати цього літа на море.

Джерело: Одеська обласна державна адміністрація