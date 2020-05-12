По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 людей.

В том числе 17 человек за сутки умерли от коронавируса, всего – 425. 3 373 человека вылечились.

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Винницкая область — 580 случаев;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 748 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 525 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1133 случая;

Кировоградская область — 425 случаев;

г. Киев — 1930 случаев;

Киевская область — 1023 случая;

Львовская область — 825 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 653 случая;

Полтавская область — 248 случаев;

Ровенская область — 1028 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1021 случай;

Харьковская область — 623 случая;

Херсонская область — 162 случая;

Хмельницкая область — 182 случая;

Черновицкая область — 2396 случаев;

Черкасская область — 343 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на утро 12 мая во всем мире 4 175 284 человек заболели коронавирусом. Из них 285 971 человек умер. США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 347 388 случаев.