По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 людей.
В том числе 17 человек за сутки умерли от коронавируса, всего – 425. 3 373 человека вылечились.
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- Винницкая область — 580 случаев;
- Волынская область — 496 случаев;
- Днепропетровская область — 748 случаев;
- Донецкая область — 100 случаев;
- Житомирская область — 525 случаев;
- Закарпатская область — 748 случаев;
- Запорожская область — 331 случай;
- Ивано-Франковская область — 1133 случая;
- Кировоградская область — 425 случаев;
- г. Киев — 1930 случаев;
- Киевская область — 1023 случая;
- Львовская область — 825 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 225 случаев;
- Одесская область — 653 случая;
- Полтавская область — 248 случаев;
- Ровенская область — 1028 случаев;
- Сумская область — 157 случаев;
- Тернопольская область — 1021 случай;
- Харьковская область — 623 случая;
- Херсонская область — 162 случая;
- Хмельницкая область — 182 случая;
- Черновицкая область — 2396 случаев;
- Черкасская область — 343 случая;
- Черниговская область — 79 случаев.
Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на утро 12 мая во всем мире 4 175 284 человек заболели коронавирусом. Из них 285 971 человек умер. США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 347 388 случаев.