Станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.

Зокрема 17 осіб за добу померли від коронавірусу, загалом – 425. 3 373 людини вилікувалися.

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Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1133 випадки;

Кіровоградська область — 425 випадків;

м. Київ — 1930 випадків;

Київська область — 1023 випадки;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Рівненська область — 1028 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1021 випадок;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Чернівецька область — 2396 випадків;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на ранок 12 травня в усьому світі 4 175 284 особи захворіли на коронавірус. З них 285 971 людина померла. США очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 347 388 випадків.