По состоянию на утро 12 мая во всем мире 4 175 284 человек заболели коронавирусом. Из них 285 971 человек умер.
США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 347 388 случаев.
На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 227 436 человек, а умерли — 26 744.
Великобритания замыкает тройку антилидеров. Там 224 332 случая, из которых 32 141 летальный.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Россия — 221 344;
- Франция — 177 547;
- Германия — 172 576;
- Бельгия — 53 449;
- Нидерланды — 42 987;
- Швейцария — 30 344;
- Португалия — 27 679;
- Швеция — 26 670;
- Беларусь — 23906;
- Австрия — 15 882;
- Польша — 16 326.
В Украине по состоянию на 12 мая количество больных коронавирусом составляет 15 648 человек.
Всего 408 больных умерли, а 3 288 пациентов выздоровели.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.