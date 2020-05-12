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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 12 мая

По состоянию на утро 12 мая во всем мире 4 175 284 человек заболели коронавирусом. Из них 285 971 человек умер.

США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 347 388 случаев.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 227 436 человек, а умерли — 26 744.

Великобритания замыкает тройку антилидеров. Там 224 332 случая, из которых 32 141 летальный.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика и карта распространения

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Россия — 221 344;
  • Франция — 177 547;
  • Германия — 172 576;
  • Бельгия — 53 449;
  • Нидерланды — 42 987;
  • Швейцария — 30 344;
  • Португалия — 27 679;
  • Швеция — 26 670;
  • Беларусь — 23906;
  • Австрия — 15 882;
  • Польша — 16 326.

В Украине по состоянию на 12 мая количество больных коронавирусом составляет 15 648 человек.

Всего 408 больных умерли, а 3 288 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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