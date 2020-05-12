По состоянию на утро 12 мая во всем мире 4 175 284 человек заболели коронавирусом. Из них 285 971 человек умер.

США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 347 388 случаев.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 227 436 человек, а умерли — 26 744.

Великобритания замыкает тройку антилидеров. Там 224 332 случая, из которых 32 141 летальный.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Россия — 221 344;

Франция — 177 547;

Германия — 172 576;

Бельгия — 53 449;

Нидерланды — 42 987;

Швейцария — 30 344;

Португалия — 27 679;

Швеция — 26 670;

Беларусь — 23906;

Австрия — 15 882;

Польша — 16 326.

В Украине по состоянию на 12 мая количество больных коронавирусом составляет 15 648 человек.

Всего 408 больных умерли, а 3 288 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.