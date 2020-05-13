Минздрав изучает возможность посещать бассейны после смягчения карантина — Ляшко

Минздрав Украины изучает возможность посещать бассейны, пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах.

Об этом в эфире UA: Украинское радио заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей, — сказал Ляшко.

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Также он добавил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

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