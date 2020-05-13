МОЗ вивчає можливість відвідувати басейни після пом’якшення карантину – Ляшко

МОЗ України вивчає можливість відвідувати басейни, користуватися пляжами і купатися у відкритих водоймах.

Про це в ефірі UA: Українське радіо заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус через водний шлях. І це питання буде також стосуватися пляжів, – сказав Ляшко.

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Також він додав, що найближчим часом це питання буде вирішено.

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