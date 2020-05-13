В Киеве на митинг собрались инвесторы Укрбуда, которые требуют освободить их от уплаты паевого участия для ЖК Укрбуд из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.

Такое требование митингующие выдвинули, чтобы уменьшить финансовую нагрузку по уплате паевого взноса на застройщика Киевгорстрой, который будет достраивать жилые дома.

Кроме того, отмена долевого участия предусмотрена для всех застройщиков Украины с 1 января 2021 года.

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В Киеве из-за блокировки начала строительства ЖК митингуют инвесторы Укрбуда / 7 фотографий

Митингующие отмечают, что прошло уже пять месяцев, как президент Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК Укрбуд достроит компания Киевгорстрой, но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокировки процесса по стороны чиновников.

Инвесторы отправились колонной автомобилей от ЖК Чарівне місто город до КГГА, где проведут автомобильный митинг. Далее автоколонна проследует к Министерству обороны Украины.

Напомним, ранее инвесторы Укрбуда записали обращение к Владимиру Зеленскому из-за того, что чиновники блокируют строительство жилых комплексов, которое должен завершить Киевгорстрой.

Фото: Наталия Кулик