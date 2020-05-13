У Києві на мітинг зібралися інвестори Укрбуду, які вимагають звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК Укрбуд через неспроможність забудовника продовжувати самостійно будівництво.

Таку вимогу мітингувальники висунули, щоб зменшити фінансове навантаження щодо сплати пайового внеску на забудовника Київміськбуд, який добудовуватиме житлові будинки.

Крім того, скасування пайової участі передбачене для всіх забудовників України з 1 січня 2021 року.

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У Києві через блокування початку будівництва ЖК мітингують інвестори Укрбуду / 7 фотографий

Мітингувальники зазначають, що минуло вже п’ять місяців, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК Укрбуд добудує компанія Київміськбуд, але будівництво досі не відновлено через блокування процесу зі боку чиновників.

Інвестори вирушили колоною автомобілів від ЖК Чарівне місто до КМДА, де проведуть автомобільний мітинг. Далі автоколона прослідує до Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше інвестори Укрбуду записали звернення до Володимира Зеленського через те, що чиновники блокують будівництво житлових комплексів, яке повинен завершити Київміськбуд.

Фото: Наталія Кулик