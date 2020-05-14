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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

На утро вторника, 14 мая, по данным Министерства здравоохранения, количество инфицированных выросло на 422 случая (предыдущий день — 402), 17 больных умерли, в целом количество инфицированных на 14 мая составляет 16 847 человек.

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10:14 - 14 мая

С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, новых за сутки нет.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

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10:01 - 14 мая

В Ивано-Франковске в связи со смягчением карантинных мер заработало все, что разрешено постановлением Кабинета министров Украины, кроме стоматологий, которые возобновят работу 22 мая, сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив.

— У нас все работает, что разрешено постановлением правительства, кроме стоматологов. У нас принято решение на уровне областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что стоматологи начинают работать с 22 мая.

Среди прочего, мэр заявил, что поддерживает решение правительства по ослаблению карантинных мер, чтобы дать возможность малому и среднему бизнесу заработать.

 

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09:09 - 14 мая

В Украине по состоянию на 14 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случая.

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08:25 - 14 мая

По состоянию на 08.00 14 мая: во Львове и Львовской области 904 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из них 22 — летальные, 169 — выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 247 ПЦР-тестов, из которых 34 — положительные (из них — 16 это жители Львова).

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00:52 - 14 мая

В Донецкой области по состоянию на вечер 13 мае зафиксирован 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Четверо инфицированных прибыли из России.

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23:05 - 13 мая

В Ровенской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом, в целом – 1 063.

Среди больных — 230 медработников и 79 детей.

Умерли от коронавируса 24 больных, а выздоровели уже 255 человек.

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22:55 - 13 мая

В Днепропетровской области по состоянию на вечер 13 мая подтвердились 8 тестов на коронавирус: в Днепре — 4, в Кривом Роге — 3 и один в Каменском.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в области — 781.

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21:57 - 13 мая

Решение о возобновлении работы метро в Киеве, Харькове и Днепре после 25 мая будет рассматриваться с учетом эпидемической ситуации в каждом из трех городов, где есть метрополитен.

То есть, как объяснил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, они не откроются одновременно.

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21:23 - 13 мая

Верховная Рада 13 мая в первом чтении проголосовала за законопроект о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

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21:20 - 13 мая

В Киеве стоматологические клиники во время противоэпидемических ограничений будут работать в особом режиме, подробности здесь.

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