Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
На утро вторника, 14 мая, по данным Министерства здравоохранения, количество инфицированных выросло на 422 случая (предыдущий день — 402), 17 больных умерли, в целом количество инфицированных на 14 мая составляет 16 847 человек.
В Ивано-Франковске в связи со смягчением карантинных мер заработало все, что разрешено постановлением Кабинета министров Украины, кроме стоматологий, которые возобновят работу 22 мая, сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив.
— У нас все работает, что разрешено постановлением правительства, кроме стоматологов. У нас принято решение на уровне областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что стоматологи начинают работать с 22 мая.
Среди прочего, мэр заявил, что поддерживает решение правительства по ослаблению карантинных мер, чтобы дать возможность малому и среднему бизнесу заработать.