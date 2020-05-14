14 травня Лисичанський міський суд призначив покарання командирові підрозділу та кулеметнику бойовиків так званої “ЛНР” у вигляді 8 років ув’язнення.

Про це свідчать матеріали контррозвідки Служби безпеки України.

Фігуранти справи брали безпосередню участь в обстрілах позицій українських військових.

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Як повідомили в прес-службі СБУ, засуджені є мешканцями окупованої Горлівки.







Обстрілювали українські позиції: суд виніс вирок у справах двох бойовиків “ЛНР” / 2 фотографии

– Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої “народної міліції ЛНР”. Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей, – йдеться у заяві.

Суд визнав підсудних винними у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 – Участь у терористичній групі чи терористичній організації. Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, 11 травня проросійські бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки з гранатомета.