Обстрілювали українські позиції: суд виніс вирок у справах двох бойовиків “ЛНР”

14 травня Лисичанський міський суд призначив покарання командирові підрозділу та кулеметнику бойовиків так званої “ЛНР” у вигляді 8 років ув’язнення.
Про це свідчать матеріали контррозвідки Служби безпеки України.
Фігуранти справи брали безпосередню участь в обстрілах позицій українських військових.
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Як повідомили в прес-службі СБУ, засуджені є мешканцями окупованої Горлівки.
– Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої “народної міліції ЛНР”.
Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей, – йдеться у заяві.
Суд визнав підсудних винними у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 – Участь у терористичній групі чи терористичній організації. Вирок набув законної сили.
Нагадаємо, 11 травня проросійські бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки з гранатомета.