После ослабления карантинных мер в Украине граждане могут планировать активный отдых на выходных, ездить на природу и даже посещать достопримечательности. Но при организации отдыха надо помнить о двух главных правилах — ношение масок и соблюдение социальной дистанции, говорят юристы.

Факты ICTV решили выяснить, какой отдых сейчас разрешен в Украине, а за что придется заплатить штраф.

Пешие прогулки и велопоходы

Прогулки, при условии соблюдения социальной дистанции, в парках, лесополосах и прибрежных зонах — разрешены, рассказывает юрист Иван Либерман. Стоит лишь быть в маске и соблюдать дистанцию.

Нет запрета и на велопоходы.

— Скейты, моноколеса, велосипеды разрешены. Люди во время передвижения традиционно соблюдают дистанцию. Поэтому запрета нет. Можно собраться на велопоход с друзьями, главное — дистанция и маска, — уточняет Иван Либерман.

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На природу с палаткой

Могут украинцы и пойти на природу с палаткой, но здесь есть условие, за нарушение которого может быть штраф.

— Можно пойти на природу с палаткой одной семьей, то есть людям, которые постоянно проживают в одном помещении. Но если две семьи взяли палатку и отдыхают в ней, то их могут привлечь к административной ответственности за нарушение социальной дистанции, — объясняет юрист.

Поездки на авто

Похоже правило действует и на передвижение на автомобиле. В одном транспортном средстве могут находиться люди, которые постоянно проживают под одной крышей.

— Если не одна семья, то нельзя. Но привлечь к ответственности невозможно, потому что сложно доказать, что они не проживают под одной крышей, — добавляет Иван Либерман.

Пикники и шашлыки

А вот от пикников и шашлыков юрист советует воздержаться. В случае с этим видом отдыха может наступить ответственность как за нарушение социальной дистанции, так и за разведение костра на природе.

Что посещать?

Сейчас украинцы могут посещать различные природные объекты — парки, леса, реки, озера, моря, горы, а также достопримечательности, например, памятники или усадьбы. Но есть условия.

— Есть два фактора. Во-первых, люди выдерживают социальную дистанцию. Во-вторых, принимающая сторона, предпринимает меры для соблюдения дистанции, — подводит итог эксперт.

Напомним, ранее юрист объяснял, почему лучше воздерживаться от приготовления шашлыков на природе после ослабления карантинных мероприятий в Украине.