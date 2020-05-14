Після ослаблення карантинних заходів в Україні громадяни можуть планувати активний відпочинок на вихідних, їздити на природу і навіть відвідувати визначні місця. Але під час організації відпочинку треба пам’ятати про два головні правила – носіння масок та дотримання соціальної дистанції, кажуть юристи.

Факти ICTV вирішили з’ясувати, який відпочинок нині дозволений в Україні, а за що доведеться заплатити штраф.

Піші прогулянки та велопоходи

Прогулянки, за умови дотримання соціальної дистанції, у парках, лісосмугах та прибережних зонах – дозволені, розповідає юрист Іван Ліберман. Варто лише бути в масці та дотримуватися дистанції.

Немає заборони і на велопоходи.

– Скейти, моноколеса, велосипеди дозволені. Люди пыд час пересування традиційно витримують дистанцію. Тому заборони немає. Можна зібратися на велопохід з друзями, головне – дистанція та маска, – уточнює Іван Ліберман.

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На природу з палаткою

Можуть українці і піти на природу з палаткою, але тут є умова, за порушення якої може бути штраф.

– Можна піти на природу з палаткою однією сім’єю, тобто людям, які постійно проживають в одному приміщенні. Але якщо дві сім’ї взяли палатку і відпочивають в ній, то їх може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення соціальної дистанції, – пояснює юрист.

Поїздки на авто

Схоже правило діє і на пересування автомобілем. В одному транспортному засобі можуть перебувати люди, які постійно проживають під одним дахом.

– Коли не одна сім’я, то не можна. Але притягнути до відповідальності неможливо, бо складно довести, що вони не проживають під одним дахом, – додає Іван Ліберман.

Пікніки та шашлики

А ось від пікніків та шашликів юрист радить утриматися. У випадку з цим видом відпочинку може наступити відповідальність як за порушення соціальної дистанції, так і за розведення багаття на природі.

Що можна відвідувати?

Нині українці можуть відвідувати різноманітні природні об’єкти – парки, ліси, річки, озера, моря, гори, а також різноманітні визначні місця, наприклад, пам’ятники чи садиби. Але є умови.

– Є два чинники. По-перше, люди витримують соціальну дистанцію. По-друге, та сторона, яка приймає, робить усе можливе для дотримання дистанції, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше юрист пояснював, чому краще утримуватися від приготування шашликів на природі після послаблення карантинних заходів в Україні.