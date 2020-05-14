Укрпошта виставила на продаж бази відпочинку в Конча-Заспі і на Азовському морі

Укрпошта виставила 30 об’єктів на продаж у системі ProZorro. Продажі.
Загальна стартова ціна всіх лотів становить 82,6 млн грн.
На другому етапі державна компанія виставить на продаж ще 62 об’єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.
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Серед перших лотів:
- дві турбази у Конча-Заспі;
- турбази на узбережжі Азовського моря – в с. Ялта на Донеччині та у Бердянську;
- база відпочинку у передмісті Дніпра;
- бази у Чернігівській області;
- виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу;
- приміщення у м. Боярка.
Укрпошта має у власності близько 5 тис. об’єктів.
– Лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта – бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання компанія витрачає близько 10 млн грн: на податки, охорону тощо, – заявили у компанії.
Як повідомляли Факти ICTV, Укрпошта в партнерстві з компанією Smart Forwarding запускає сервіс викупу і доставки товарів з інтернет-магазинів Англії.