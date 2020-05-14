Ломбардам позволят менять валюту и переводить деньги — НБУ

Ломбардам в Украине позволят осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Об этом говорится в Белой книге Будущее регулирования деятельности рынков, которую выпустил Национальный банк.

НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества.

— В случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом, его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику в ломбарда быть не может, — говорится в сообщении.

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Ломбарды будут выдавать клиенту ломбардный билет, где условия займа будут писать в сжатой и доступной для прочтения форме.

Ломбарды обязывают иметь капитал на уровне 500 тыс. грн. А при наличии филиалов — не менее 1 млн грн.

Напомним, с июня Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 10 грн, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

На этом завершится обновление банкнотно-монетного ряда гривны, которое длится с 2014 года.