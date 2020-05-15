Герус обратится к СБУ и СНБО из-за ограничений работы блоков АЭС

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус готовит обращение к СБУ и СНБО из-за остановки блоков АЭС.

Он отметил, что несмотря на ремонтные работы, которые проводятся на пяти атомных блоках, общая недогрузка функционирующих блоков составляет 1 170 МВт из-за внешних административных ограничений работы Энергоатома.

— Минимум половина этих ограничений является надуманной. Более того, неделю назад Энергоатом имел мощность на 900 МВт больше — 8 200 МВт — хотя за неделю ничего особенно в системе не изменилось, ни погода, ни потребление, — отметил Андрей Герус.

Он считает, что ограничения генерации АЭС усиливает зависимость от олигархических финансово-промышленных групп.

Читайте: Банкротство украинской электроэнергетики: причины и возможные последствия

— На украинских АЭС уже накопилось запасов ядерного топлива на 1,5-2 года вперед, и есть жесткий график дальнейших закупок ядерного топлива, — добавил нардеп.

Свое обращение к СБУ и СНБО он объясняет тем, что искусственная остановка блоков Энергоатома создает огромные риски и проблемы, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Напомним, согласно обновленному прогнозу энергетического баланса на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК Энергоатом будет сокращена до половины существующей мощности.

В то же время три энергоблока АЭС выведут в резерв, а производство еще семи — ограничат.

Между тем производство дорогой “зеленой” энергии возросло почти вдвое, что спровоцировало значительный рост цен на энергорынке.

Источник: Andriy Gerus