Герус звернеться до СБУ та РНБО через обмеження роботи блоків АЕС

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус готує звернення до СБУ та РНБО через зупинку блоків АЕС.

Він зазначив, що попри ремонтні роботи, які проводяться на п’яти атомних блоках, загальне недовантаження блоків, які функціонують становить 1 170 МВт через зовнішні адміністративні обмеження роботи Енергоатому.

– Мінімум половина цих обмежень є надуманою. Більше того, тиждень тому Енергоатом мав потужність на 900 МВт більшу – 8 200 МВт – хоча за тиждень нічого особливо у системі не змінилося, ні погода, ні споживання, – наголосив Андрій Герус.

Він вважає, що обмеження генерації АЕС посилює залежність від олігархічних фінансово-промислових груп.

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– На українських АЕС вже накопичилося запасів ядерного палива на 1,5-2 роки наперед, і є твердий графік подальших закупівель ядерного палива, – додав нардеп.

Своє звернення до СБУ та РНБО він пояснює тим, що штучна зупинка блоків Енергоатому створює величезні ризики та проблеми, які становлять загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, згідно з оновленим прогнозом енергетичного балансу на 2020 рік, вироблення електроенергії держкомпанії НАЕК Енергоатом буде скорочено до половини існуючої потужності.

Водночас три енергоблоки АЕС виведуть у резерв, а виробництво ще семи – обмежать.

Тим часом виробництво дорогої “зеленої” енергії зросло майже вдвічі, що спровокувало значне зростання цін на енергоринку.

Джерело: Andriy Gerus