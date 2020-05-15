Перший етап послаблення карантину у столиці розпочався 12 травня, однак коли в Києві відкриють метро, в уряді поки не говорять.

Починаючи з 12 травня, у столиці відкрилися парки та сквери, непродовольчі магазини, салони краси та перукарні.

Наземний громадський транспорт Києва і надалі працює в обмеженому режимі, а 6-7-бальні затори у місті стають дедалі поширенішим явищем.

Наразі точної дати відкриття метро у Києві поки немає. Для цього має нормалізуватися епідемічна ситуація у місті.

Розуміючи загрозу транспортного колапсу, 13 травня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду із проханням дозволити відновити роботу столичного метрополітену з 25 травня.

Того ж дня глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що відновлення роботи метро відбудеться лише після переходу до адаптивного карантину та з обов’язковим дотриманням епідеміологічної дисципліни. Також це стосується і міжміських пасажирських перевезень.

14 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що проблеми у відновленні роботи метро у Києві немає, якщо будуть дотримані усі необхідні заходи безпеки.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метрополітену користуватися ним лише за нагальної потреби та з дотриманням правил безпеки.

У Київському метрополітені підтвердили готовність до відкриття 25 травня.

За словами заступника начальника підприємства Наталії Макогон, зараз відпрацьовуються можливі варіанти компенсації тим, у кого були проїзні на березень та квітень. Вона пообіцяла, що це питання вирішать ще до відновлення роботи метро.

Після відкриття столичного метрополітену розпочнеться інформаційна кампанія, де інформуватимуть пасажирів про необхідність дотримання масочного режиму і дистанції.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за ситуацією та щоденно публікують останні новини про карантин в Україні.