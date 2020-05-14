Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

— Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабление карантина. Но я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, продолжайте это делать. Работодатели тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Придерживайтесь всех правил и санитарных норм, — подчеркнул мэр столицы.

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Кличко отметил, что после ослабления карантина многие вышли на работу, и транспортная ситуация в столице пока сложная, поэтому он обратился к правительству об открытии метро в Киеве.

— Это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте о своей безопасности. Метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются им только по необходимости, — сказал Виталий Кличко.

13 мая мэр столицы призвал правительство разрешить возобновить работу столичного метрополитена с 25 мая, ведь из-за ослабления карантина в городе образовался транспортный коллапс.

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину с соблюдением эпидемиологической дисциплины.

14 мая глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при соблюдении всех необходимых мер безопасности он не видит проблемы в восстановлении работы метро в Киеве.

Ранее Факты ICTV сообщали, что возобновление работы метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре после 25 мая, вероятно, невозможно в один день, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом из этих городов.