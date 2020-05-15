СНБО ввел санкции против России. В список попали 377 физлиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 377 человек.

Решение предусмотрено указом президента Украины Владимира Зеленского, который был подписан 14 мая.

Санкции сроком на три года введены в отношении:

— учредителя ООО Корпорация Парус Алексея Федоренко;

— одного из основателей компании 1C Бориса Нуралиева;

— автора сайта www.materik.ru, сотрудницы Автономной некоммерческой организации Институт диаспоры и интеграции Валентины Гойденко;

— исполнительного директора Международного исследовательского агентства Евразийский монитор и председателя правления АНО Социологическая мастерская Задорин Игоря Задорина;

— генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова;

— основателя общественной организации ТОР Мариуполь Дениса Кузьменко.

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Также в список попали несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана, Грузии, проживающих в Крыму.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Также им будет отказано в предоставлении виз, официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, а также их лишат государственных наград Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым, среди прочего, продлевается запрет на российские соцсети. Указ вступает в силу со дня его опубликования.