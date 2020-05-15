РНБО ввела санкції проти Росії. До списку потрапили 377 фізосіб

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти 377 осіб.
Рішення передбачене указом президента України Володимира Зеленського, який був підписаний 14 травня.
Санкції строком на три роки введені щодо:
– засновника ТОВ Корпорація Парус Олексія Федоренка;
– одного із засновників компанії 1C Бориса Нуралієва;
– автора сайту www.materik.ru, співробітниці автономної некомерційної організації Інститут діаспори та інтеграції Валентини Гойденко;
– виконавчого директора міжнародного дослідницького агентства Євразійський монітор та голови правління АНО соціологічна майстерня Задорін Ігоря Задоріна;
– генерального директора Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерія Федорова;
– засновника громадської організації ТОР Маріуполь Дениса Кузьменка.
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Також до списку потрапили кілька уродженців Узбекистану, Казахстану, Грузії, які проживають у Криму.
Санкції передбачають блокування активів, заборону участі в приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.
Також їм буде відмовлено в наданні віз, офіційних візитах, засіданнях, переговорах з питань укладення договорів або угод, а також їх позбавлять державних нагород України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким, серед іншого, продовжується заборона на російські соцмережі. Указ набуває чинності з дня його опублікування.