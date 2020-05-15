РНБО ввела санкції проти Росії. До списку потрапили 377 фізосіб

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти 377 осіб.

Рішення передбачене указом президента України Володимира Зеленського, який був підписаний 14 травня.

Санкції строком на три роки введені щодо:

– засновника ТОВ Корпорація Парус Олексія Федоренка;

– одного із засновників компанії 1C Бориса Нуралієва;

– автора сайту www.materik.ru, співробітниці автономної некомерційної організації Інститут діаспори та інтеграції Валентини Гойденко;

– виконавчого директора міжнародного дослідницького агентства Євразійський монітор та голови правління АНО соціологічна майстерня Задорін Ігоря Задоріна;

– генерального директора Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерія Федорова;

– засновника громадської організації ТОР Маріуполь Дениса Кузьменка.

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Також до списку потрапили кілька уродженців Узбекистану, Казахстану, Грузії, які проживають у Криму.

Санкції передбачають блокування активів, заборону участі в приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Також їм буде відмовлено в наданні віз, офіційних візитах, засіданнях, переговорах з питань укладення договорів або угод, а також їх позбавлять державних нагород України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким, серед іншого, продовжується заборона на російські соцмережі. Указ набуває чинності з дня його опублікування.