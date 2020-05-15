Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, институтов и организаций

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.
Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения СНБО О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
Так, санкции сроком на 3 года вводятся:
- Государственное научное бюджетное учреждение Академия наук Республики Татарстан;
- Всероссийская общественная организация Русское географическое общество;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный Эрмитаж;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук;
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Историко-археологический музей-заповедник Неаполь Скифский (Симферополь);
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);
- Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь);
- Научнопроизводственный центр Крымское археологическое общество (Симферополь);
- Таврическое археологическое общество (Симферополь);
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Крыма РАН;
- Автономная некоммерческая организация Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований;
- Архэ (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);
- Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);
- Терра (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);
- Автономная некоммерческая организация Подводное культурное наследие (Севастополь);
- Деметра (Целью деятельности Фонда указано содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма);
- БФ Наследие тысячелетий (Симферополь).
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Среди ограничительных мер есть такие:
- блокировка активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на Вконтакте и Одноклассники.