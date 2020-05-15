Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, институтов и организаций

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения СНБО О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Так, санкции сроком на 3 года вводятся:

Государственное научное бюджетное учреждение Академия наук Республики Татарстан;

Всероссийская общественная организация Русское географическое общество;

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный Эрмитаж;

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук;

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Историко-археологический музей-заповедник Неаполь Скифский (Симферополь);

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);

Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь);

Научнопроизводственный центр Крымское археологическое общество (Симферополь);

Таврическое археологическое общество (Симферополь);

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Крыма РАН;

Автономная некоммерческая организация Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований;

Архэ (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);

Терра (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

Автономная некоммерческая организация Подводное культурное наследие (Севастополь);

Деметра (Целью деятельности Фонда указано содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма);

БФ Наследие тысячелетий (Симферополь).

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Среди ограничительных мер есть такие:

блокировка активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на Вконтакте и Одноклассники.