Вырезал легкие: на Киевщине мужчина отрубил матери голову и выпотрошил труп

В Киевской области мужчина по-зверски убил свою 73-летнюю мать. 38-летний сын вырезал матери легкие, часть руки, а потом отрезал голову.

После убийства Денис бродил по улицам весь в крови и даже успел сходить в магазин.

К слову, в полицию он позвонил сам. Он рассказал правоохранителям свою безумную версию.

По его словам, мать — ведьма и постоянно за ним наблюдала. Он отрезал ей голову, потому что даже после смерти женщина продолжала разговаривать.

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Соседи говорят, то мужчина увлекался сатанинской литературой.

Однако, есть и более банальная версия. Мужчина употреблял наркотики и знал, что брат, который живет в Швейцарии, шлет матери деньги.

По словам соседей, они слышали, как сын требовал отдать ему банковскую карточку. Несмотря на крики, они не вызвали полицию, поскольку мать всегда защищала сына.

— Она защищала все время своего сына и это была ее инициатива никуда не сообщать. Она все считала, что он исправиться. Что он хороший, — сказала соседка.

За убийство Денису светит пожизненное лишение свободы, но он может избежать наказания. Соседи рассказали, что еще несколько лет назад родители за деньги сделали сыну справку о невменяемости, чтобы он не загремел за решетку за кражу.

Напомним, в городе Малин Житомирской области замучили до смерти 83-летнюю женщину. Ее тело нашла в постели соседка. Женщина погибла от травм, полученных в результате избиения. По подозрению в их нанесении следователи задержали ее 50-летнего сына.