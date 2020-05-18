Пир во время чумы! Кличко обратился в полицию из-за ночных клубов Киева

В социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в столице некоторые ночные клубы начали работать без соблюдения карантина.

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям, чтобы они разобрались в этой ситуации.

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Он подчеркнул, что городская власть не разрешала открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения.

— Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей — это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь к полиции проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение! — заявил Виталий Кличко.

Напомним, что в СМИ также публиковали кадры одного из ночных заведений столицы. На них было четко видно, что никакие карантинные ограничения там не действуют, кроме проветривания и масочного режима среди охраны клуба.