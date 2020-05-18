Бенкет під час чуми! Кличко звернувся до поліції через нічні клуби Києва

У соціальних мережах почали з’являтися повідомлення про те, що у столиці деякі нічні клуби почали працювати без дотримання карантинних обмежень.

У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців, аби вони розібралися у цій ситуації.

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Він підкреслив, що міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади.

– Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції перевірити такі заклади. І має бути сувора відповідальність їх власників! А тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення! – заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у ЗМІ також публікували кадри з одного з нічних закладів столиці. На них було чітко видно, що ніякі карантинні обмеження там не діють, крім провітрювання та маскового режиму серед охорони клубу.