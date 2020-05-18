Без Донбасса Крым России не нужен. Терорист Гиркин дал интервью Гордону

Экс-лидер боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гиркин был главарем боевиков “ДНР” в 2014 году, захватывал райотдел милиции в Славянске и фактически начал войну на Донбассе и руководил действиями боевиков.

Боевик есть в розыске в Украине и мире. Ему предъявлены подозрения в создании террористической группы, организации массовых беспорядков, террористическом акте, и захвате государственных зданий.

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Он является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014.

Факты ICTV собрали основные заявления террориста.

Про Аксенова и аннексию Крыма

— Я знаю, что он (Сергей Аксенов оккупационный глава Крыма. — Ред) имел уголовное прошлое и уголовник. Но он хороший организатор поэтому я к нему и стал советником. Меня это не волновало, что он уголовник, — заявил Гиркин.

О финансировании начала войны в Донбассе

Форму для россиян, поехали в Крым закупил российский миллиардер Константин Малофеев. Откуда деньги на финансирование боевиков, оружие и транспорт — Гиркин не сознался.

О захвате райотдела в Славянске

— Как мы отправились на Донбасс, я не буду рассказивать. Это секретная информация. Но именно Аксенов настоял, чтобы мы пошли на Донбасс. Потому что Аксенов понимает, что без сухопутного коридора в Крым, это черная рука, просто никому не нужна, — отметил Гиркин.

В его группе были бойцы из Чечни и предатели из Крыма, всего 54 человека. Пойти на Славянск он решил якобы из-за поддержки местного населения там.

— Нужно был город небольших размеров, где есть как можно больше российский актив. Я действительно думал о Шахтерске или Снежного сначала, потому логично было выбрать город между Россией и Донецком. Затем порекомендовали Славянск, — заявил Гиркин.

О выходе из Славянске

Игорь Гиркин рассказал, что он выходил из Славянска и прикрывался гражданскими. Он выходил ”в плотной колонне с гражданскими”. Поэтому по ним и не стреляли украинские самолеты, которые были в воздухе.

Об убийствах в Славянске

Гиркин признался в том, что дал приказ расстрелять депутата Горловского горсовета Игоря Рыбака и двух студентов — Игоря Поправко и Юрия Дяковского. Также заявил, что ”казнено было четверо украинцев”.

О катастрофе МН-17 и его причастности, Гиркин отказался говорить.

Напомним, американский суд признал ответственным за уничтожение рейса МН-17 ракетой Бук тогдашнего лидера боевиков “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова), а также обязал его выплатить семьям 25 жертв катастрофы $480 млн компенсации.

Источник: Дмитрий Гордон