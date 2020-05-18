Без Донбасу Крим Росії не потрібен. Терорист Гіркін дав інтерв’ю Гордону

Екс-лідер бойовиків Ігор Гіркін (Стрелков) дав інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Гіркін був ватажком бойовиків “ДНР” в 2014 році, захоплював райвідділ міліції у Слов’янську та фактично розпочав війну на Донбасі.

Бойовик є у розшуку в Україні. Йому висунуті підозри у створенні терористичної групи, організації масових заворушень, терористичного акту та захоплення державних будівель.

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Він є одним з чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського літака Boeing-777 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Факти ICTV зібрали основні заяви терориста.

Про Аксьонова та анексію Криму

– Я знаю що він (Сергій Аксьонов окупаційний глава Криму. – Ред) мав кримінальне минуле і кримінальник. Але він хороший організатор тому я до нього і став радником. Мене не хвилювало, що він кримінальник, – заявив Гіркін.

Про фінансування початку війни на Донбасі

Форму для росіян, які поїхали у Крим закупив російський мільярдер Костянтин Малофеєв. Звідки гроші на фінансування бойовиків, зброя та транспорт – Гіркін не зізнався.

Про захоплення Слов’янську

– Як ми відправились на Донбас, я не розповідатиму. Це таємна інформація. Але саме Аксьонов настояв, щоб ми пішли на Донбас. Тому що Аксьонов розуміє, що без сухопутного коридору до Криму, це ”чорна рука”, яка просто нікому не потрібна, – зазначив Гіркін.

У його групі були бійці із Чечні та зрадники з Криму, усього 54 людини. Піти у Слов’янськ він вирішив нібито через підтримку місцевого населення.

– Потрібне було місто невеликих розмірів, де є якомога більший російський актив. Я дійсно думав про Шахтарськ чи Сніжне спочатку, бо логічно було вибрати місто між Росією та Донецьком. Потім порекомендували Слов’янськ, – заявив Гіркін.

Про вихід з Слов’янську

Ігор Гіркін розповів, що він виходив із Слов’янська та прикривався мирними мешканцями – ”у щільній колоні з цивільними”. Тому по них і не стріляли українські літаки, які були у повітрі.

Про вбивства у Слов’янську

Гіркін зізнався у тому, що дав наказ розстріляти депутата Горлівської міськради Ігоря Рибака та двох студентів – Ігоря Поправка та Юрія Дяковського. Також заявив, що ”стратив чотирьох українців”.

Про катастрофу МН-17 і його причетності, Гіркін відмовився говорити.

Нагадаємо, американський суд визнав відповідальним за знищення рейсу МН-17 ракетою Бук тодішнього лідера бойовиків “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрелкова), а також зобов’язав його виплатити сім’ям 25 жертв катастрофи $480 млн компенсації.

Джерело: Дмитро Гордон