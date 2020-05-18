Карантин в Украине: что происходит 18 мая

В Украине наблюдается положительная динамика по количеству новых больных коронавирусом. По состоянию на 18 мая заболели еще 325 человек, однако днем ранее было 433 случая.
Общее количество заболевших составило 18 616, из которых 535 умерли и 5 276 выздоровели. За сутки зафиксирован 21 летальный случай, еще 160 пациентов побороли Covid-19.
Антилидеры по количеству подтвержденных случаев за последние сутки: Львовская (47) и Ровенская области (41), а также Киев — 41 инфицированый.
Хотя в столице в целом динамика также положительная, поскольку вчера было 59 больных. Новая инфекция поразила уже 2 321 киевлянина. За сутки от коронавируса умер один человек, в целом — 49 летальных случаев.
Среди районов Киева больше всего случаев за сутки обнаружили в Дарницком — 11 больных, Святошинском — 9, Деснянском и Оболонском — по 6.
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Увеличение количества больных наблюдается в рядах ВСУ — четыре случая. Среди военнослужащих на Covid-19 сейчас болеют 40 человек, выздоровели 78 и двое умерли.
За время эпидемии в Украине исследовано более 232 тыс. образцов методом ПЦР. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание 18 мая приказа о введении бесплатного ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу, что позволит существенно увеличить количество людей, которых будут проверять на наличие вируса.
Глава Минздрава также инициировал применения санкций в отношении органов местной власти, которые нарушают карантин.
Ослабление карантина в Киеве с 22 мая
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о следующем этапе ослабление карантина.
Что будет работать с 22 мая:
- промышленные рынки;
- магазины площадью до 1 тыс. кв. м;
- спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов;
- наземный общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме.
Восстановление работы метро в Киеве планируется с 25 мая, но только в случае принятия Кабмином соответствующего решения.
Карантин и пляжный сезон
Несмотря на карантин, Минздрав не будет запрещать купание в морях и реках, поскольку есть подтверждение, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.
В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что не смогут посещать пляжи люди из группы риска — старше 60 лет и с хроническими болезнями.
Меры безопасности на пляжах также будут действовать: дистанция 2 м, маски, соблюдение правил гигиены.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 мая зафиксировано 18 616 случаев коронавируса. За сутки заболели 325 человек, умер 21, 160 — выздоровели.