Карантин в Украине: что происходит 18 мая

В Украине наблюдается положительная динамика по количеству новых больных коронавирусом. По состоянию на 18 мая заболели еще 325 человек, однако днем ​​ранее было 433 случая.

Общее количество заболевших составило 18 616, из которых 535 умерли и 5 276 выздоровели. За сутки зафиксирован 21 летальный случай, еще 160 пациентов побороли Covid-19.

Антилидеры по количеству подтвержденных случаев за последние сутки: Львовская (47) и Ровенская области (41), а также Киев — 41 инфицированый.

Хотя в столице в целом динамика также положительная, поскольку вчера было 59 больных. Новая инфекция поразила уже 2 321 киевлянина. За сутки от коронавируса умер один человек, в целом — 49 летальных случаев.

Среди районов Киева больше всего случаев за сутки обнаружили в Дарницком — 11 больных, Святошинском — 9, Деснянском и Оболонском — по 6.

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Увеличение количества больных наблюдается в рядах ВСУ — четыре случая. Среди военнослужащих на Covid-19 сейчас болеют 40 человек, выздоровели 78 и двое умерли.

За время эпидемии в Украине исследовано более 232 тыс. образцов методом ПЦР. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание 18 мая приказа о введении бесплатного ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу, что позволит существенно увеличить количество людей, которых будут проверять на наличие вируса.

Глава Минздрава также инициировал применения санкций в отношении органов местной власти, которые нарушают карантин.

Ослабление карантина в Киеве с 22 мая

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о следующем этапе ослабление карантина.

Что будет работать с 22 мая:

промышленные рынки;

магазины площадью до 1 тыс. кв. м;

спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов;

наземный общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме.

Восстановление работы метро в Киеве планируется с 25 мая, но только в случае принятия Кабмином соответствующего решения.

Карантин и пляжный сезон

Несмотря на карантин, Минздрав не будет запрещать купание в морях и реках, поскольку есть подтверждение, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что не смогут посещать пляжи люди из группы риска — старше 60 лет и с хроническими болезнями.

Меры безопасности на пляжах также будут действовать: дистанция 2 м, маски, соблюдение правил гигиены.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 мая зафиксировано 18 616 случаев коронавируса. За сутки заболели 325 человек, умер 21, 160 — выздоровели.