Карантин в Україні: що відбувається 18 травня

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо кількості нових хворих на коронавірус. Станом на 18 травня захворіли ще 325 людей, проте днем раніше було 433 випадки.

Загальна кількість хворих склала 18 616, з яких 535 померли та 5 276 одужали. За добу зафіксовано 21 летальний випадок, ще 160 пацієнтів побороли Covid-19.

Антилідери за кількістю підтверджених випадків за останню добу: Львівська (47) та Рівненська області (41), а також Київ – 41 інфікований.

Хоча у столиці загалом динаміка також позитивна, адже вчора було 59 хворих. Нова інфекція вразила вже 2 321 киянина. За добу від коронавірусу померла одна людина, загалом – 49 летальних випадків.

Серед районів Києва найбільше випадків за добу виявили у Дарницькому – 11 хворих, Святошинському – 9, Деснянському та Оболонському – по 6.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на 18 травня

Збільшення кількості хворих спостерігається у лавах ЗСУ – чотири випадки. Серед військовослужбовців на Covid-19 нині хворіють 40 осіб, одужали 78 та двоє померли.

За час епідемії в Україні досліджено понад 232 тис. зразків методом ПЛР. Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував підписав 18 травня наказу про запровадження безкоштовного ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу, що дозволить суттєво збільшити кількість людей, яких перевірятимуть на наявність вірусу.

Глава МОЗ також ініціював застосування санкцій щодо органів місцевої влади, які порушують карантин.

Послаблення карантину у Києві з 22 травня

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про наступний етап послаблення карантинних обмежень.

Що працюватиме з 22 травня:

промислові ринки;

магазини площею до 1 тис. кв. м;

спортзали та фітнес-центри, окрім басейнів;

наземний громадський транспорт відновить роботу у звичайному режимі.

Відновлення роботи метро у Києві планується з 25 травня, але лише у разі ухвалення Кабміном відповідного рішення.

Карантин і пляжний сезон

Незважаючи на карантинні обмеження, МОЗ не заборонятиме купання в морях і річках, адже є підтвердження, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що не зможуть відвідувати пляжі люди з групи ризику – яким за 60 років та з хронічними хворобами.

Заходи безпеки на пляжах також діятимуть: дистанція 2 м, маски, дотримання правил гігієни.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 травня зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу. За добу захворіли 325 людей, померла 21, 160 – одужали.