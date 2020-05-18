Карантин в Украине стал настоящим вызовом для рынка аренды жилья. Только 15% украинцев могут позволить себе снимать квартиру длительное время, не работая. В связи с этим цены на аренду жилья в Киеве постепенно снижаются.

Как карантин повлиял на рынок аренды жилья и чего стоит ожидать уже осенью, Фактам ICTV рассказал профессиональный риелтор Александр Бойко.

— Карантин повлиял на снижение арендной платы на 20-40%. Часть людей были вынуждены покинуть арендное жилье, уехав жить к родителям или близким родственникам. Те же, кто остался проживать, стали платить за аренду меньше, предварительно договорившись о скидке с арендодателем, — рассказывает риелтор.

Также он отмечает, что спрос на квартиры есть даже во время карантина.

— Люди ищут жилье в аренду даже во время карантина, конечно, с другим уже бюджетом и согласно рыночной ситуации на рынке недвижимости. Наблюдается в большей степени спрос на квартиры стоимостью от 6 тыс. до 10 тыс. грн. После карантина сразу изменений в стоимости аренды не будет. Однако уже в конце лета прогнозируется повышение цен на 10-15%, — прогнозирует эксперт.

По словам Александра Бойко, на сегодня аренда квартир не зависит от района. Так, квартира может стоить 7 тыс. как в Голосеевском районе, так и на Троещине по причине того, что некоторым подходит именно тот район.

Также риелтор добавляет, что некоторые арендодатели сознательно не идут на уступки своим жильцам.

— Например, если у владельца сдача квартиры — единственный доход или если квартира в новом доме куплена в рассрочку или кредит, а оплату ежемесячных платежей никто не отменял. Часть владельцев, к примеру, продолжает работать в карантин и считает, что если они могут зарабатывать деньги, то и другие могут, и снижать арендную плату нет причины.

Александр считает, что не стоит пользоваться ситуацией и искать другое жилье.

— Снижение арендной платы — явление временное, и уже осенью ожидается повышение на 10-15%. В этот кризисный год аренда вернулась, можно так сказать, на четыре года назад, и теперь, чтобы цены вернулись обратно, как до карантина, потребуется несколько лет, — говорит риелтор.

Специалист также рекомендует сразу обсуждать условия аренды квартиры.

— Когда видите невысокую стоимость аренды квартиры, обращайте внимание на текст под объявлением. Например, цена указана на время карантина или на срок не более трех месяцев,- добавляет Александр.

К слову, важно на просмотре с владельцем сразу обсуждать условия проживания и обязательно прописывать это в договоре аренды.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как распознать афериста и не дать себя обмануть при аренде жилья.