Карантин в Україні став справжнім викликом для ринку оренди житла. Лише 15% українців можуть дозволити собі знімати квартиру тривалий час, не працюючи. У зв’язку з цим ціни на оренду житла в Україні поступово знижуються.

Як карантин вплинув на ринок оренди житла і чого варто очікувати вже восени, Фактам ICTV розповів професійний ріелтор Олександр Бойко.

– Карантин вплинув на зниження орендної плати на 20-40%. Частина людей були змушені покинути орендне житло, виїхавши жити до батьків або близьких родичів. Ті ж, хто залишився проживати, почали платити за оренду менше, домовившись про знижку з орендодавцем, – розповідає ріелтор.

Також він зазначає, що попит на квартири є навіть під час карантину.

– Люди шукають житло в оренду навіть під час карантину, звичайно, з іншим вже бюджетом і згідно з ринковою ситуацією на ринку нерухомості. Спостерігається переважно попит на квартири вартістю від 6 тис. до 10 тис. грн. Після карантину відразу змін у вартості оренди не буде. Однак уже в кінці літа прогнозується підвищення цін на 10-15%, – прогнозує експерт.

За словами Олександра Бойка, станом на сьогодні оренда квартир не залежить від району. Так, квартира може коштувати 7 тис. як в Голосіївському районі, так і на Троєщині, оскільки декому підходить саме той район.

Також ріелтор додає, що деякі орендодавці свідомо не йдуть на поступки своїм мешканцям.

– Наприклад, якщо у власника здання квартири – єдиний дохід, або квартира в новому будинку куплена в розстрочку або кредит, а оплату щомісячних платежів ніхто не відміняв. Частина власників, наприклад, продовжує працювати в карантин і вважає, що якщо вони можуть заробляти гроші то й інші можуть, тож знижувати орендну плату немає причини.

Олександр вважає, що не варто користуватися ситуацією і шукати інше житло.

– Зниження орендної плати – явище тимчасове, і вже восени очікується підвищення на 10-15%. У цей кризовий рік оренда повернулася, можна так сказати, на 4 роки тому, і тепер, щоб ціни повернулися назад, як до карантину, буде потрібно кілька років, – каже ріелтор.

Фахівець також рекомендує відразу обговорювати умови оренди квартири.

– Коли бачите невисоку вартість оренди квартири, звертайте увагу на текст під оголошенням. Наприклад, ціна вказана на час карантину чи на термін не більше трьох місяців, коментує Олександр.

До речі, важливо на перегляді з власником відразу обговорювати умови проживання і обов’язково прописувати це у договорі оренди.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як розпізнати афериста і не дати себе ошукати під час оренди житла.