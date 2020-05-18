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Факты / Украина / Общество

ЕС выделил Украине помощь на борьбу с коронавирусом

Для борьбы с пандемией коронавируса Европейский Союз выделил Украине помощь.

Словакия передала защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

По словам европейского комиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ЕС готов направить дальнейшие предложения о помощи.

— Пандемия коронавируса должна быть решена на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус, — сказал Ленарчич.

К слову, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса. Из них излечились 5276 человек, а умерли – 535.

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Всего в мире зафиксировали 4 737 299 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 486 742 человека. На втором месте Россия, там зафиксировали 290 678 случаев. Третью позицию занимает Великобритания, где заболели 244 995 человек.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с комиссаром ЕС Оливером Варгеи договорились об ускорении совместной работы над составлением промышленного безвиза между Украиной и ЕС.

Источник: Еврокомиссия

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