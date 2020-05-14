Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с Комиссаром ЕС Оливером Варгеи договорились об ускорении совместной работы над составлением промышленного безвиза между Украиной и ЕС.

Об этом они говорили во время совместной видео-встречи.

Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению промышленного безвиза между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса.

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Еврокомиссар отметил, что после того как МВФ предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом €500 млн.

Дмитрий Кулеба и Оливер Варгеи согласились обновить работу зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединение Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участие Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения.

Собеседники обменялись мнениями относительно будущего Восточного партнерства в контексте подготовки к нынешнему саммиту инициативы.

Министр Дмитрий Кулеба отметил, что Украина в своем видении Восточного партнерства в дальнейшем выходить из собственных европейских стремлений, европейского выбора и настроенности на дальнейшее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, в частности постепенное присоединение к внутреннему рынку ЕС.

Ранее Факты ICTV сообщали, что украинские граждане не будут сталкиваться с системными проблемами при путешествиях по правилам безвизового режима после карантина.