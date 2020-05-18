Работающие блоки АЭС уменьшили мощность работы почти в два раза – Герус

На украинских АЭС есть ограничили мощность работающих блоков почти в два раза.

Об этом сообщил глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.

— По состоянию на эту минуту в работе сейчас 7 300 МВт, а установленная мощность 13 800 МВт. Это очень мало и это, конечно, проблема. Такие действия говорят о том, что у нас в государстве поддерживается не просто микробизнес, малый или даже средний бизнес, а поддерживается крупный олигархический бизнес, потому что государственный Энергоатом останавливается, а его долю рынка занимают частные компании, энергетические монополии, которые принадлежат олигархам, и которые не встречают конкуренции на рынке, поэтому могут поднимать цены, — сказал он.

Герус добавил, что комитет подписал программу антикризисного штаба, потому что в нем не было ничего сказано об остановке работы АЭС или повышении цен на электроенергию для населения.

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По его словам, ни один из атомных блоков не остановлен в холодный резерв, но на всех четырех АЭС есть ограничения работающих блоков.

— Если у блока есть мощность 1 000 МВт, то такое ограничение может быть где-то 200 МВт, значит энергоблок работает с ограничением 800 МВт, а где-то может быть и ограничение 400 МВт, значит работающими остались лишь 600 МВт. Поэтому работающие блоки сегодня существенно ограничены, — сказал он.

Герус отметил, что Энергоатом может работать на полную мощность. А поскольку это государственное предприятие, то прибыль будет уплачиваться, как дивиденды в бюджет, из которого будут выплачиваться зарплаты учителям, врачам и военным.

— Кроме того, атомная электроэнергия может спокойно конкурировать на рынке. Она является самой дешевой. Поэтому, когда отключают блок Энергоатома — это ограничение конкуренции. Конечно, цена снижаться точно не будет и, рано или поздно, это скажется на конечных тарифах, — сказал он.

Напомним, правительство приняло решение уменьшить мощности государственных атомных электростанций и увеличить закупки у угольных ТЭС, которые принадлежат частной компании-монополистке ДТЭК.

Из-за этого Украина потеряет 40% самой дешевой электроэнергии и должна будет закупать ее дороже в три раза. По мнению экспертов, решение Кабмина может не только ухудшить состояние государственной экономики, но и повлиять на экологию. Атомная энергия, от которой хотят отказаться, является чистейшим способом добычи электроенергии.