Холодная вода в Киеве дорожать не будет – Кличко

Власти столицы не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу недопустимо, — сказал он.

Кличко напомнил, что Киевводоканал опубликовал заявление о намерении повысить тарифы компании на 19% с января 2021 года.

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Мэр заявил, что власти понимают то, как формируется цена на услуги, и что расходы объективны, но необходимо учитывать платежеспособность населения, которая очень снизилась из-за ограничений карантина.

Кличко отметил, что оплата в Киеве за услуги ЖКХ сегодня составляет более 90%.

Напомним, с 2021 года предлагается установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для киевлян в размере 27,35 грн (в том числе НДС 4,56 грн) за 1 куб. м.